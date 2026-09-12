Udhampur News: जीएमसी जम्मू और रियासी अस्पताल में समझौता
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:49 AM IST
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रियासी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, रेफरल तंत्र में सुधार करने, पेशेवर कौशल विकास को बढ़ावा देने और बेहतर रोगी देखभाल के लिए नैदानिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने के लिए जीएमसी जम्मू और रियासी जिला अस्पताल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एमओयू पर जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल और डीन डॉ. आशुतोष गुप्ता और रियासी जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. करमवीर सिंह ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, जीएमसी जम्मू, रियासी स्थित जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी में मासिक सुपर-स्पेशियलिटी आउटरीच सेवाएं प्रदान करेगा।
यह सहयोग उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल, नशा मुक्ति उपचार, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक प्रबंधन और डायलिसिस सेवाओं में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण का भी प्रावधान करता है। इस समझौते में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नियमित मोतियाबिंद सर्जरी, उच्च निर्भरता इकाई, गहन चिकित्सा इकाई और टेली-आईसीयू सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ डे-केयर कीमोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी सेवाओं के लिए सहायता का प्रावधान है।
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समझौता ज्ञापन में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुपर-स्पेशलिस्ट टेली-परामर्श, प्रयोगशाला सेवाओं को सुदृढ़ करने और डॉक्टरों, तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ की क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है। जम्मू स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज वैधानिक प्रावधानों और उपलब्धता के अधीन रियासी स्थित जिला अस्पताल को रक्त और रक्त घटकों की आपूर्ति में भी सहायता प्रदान करेगा।
समझौते में नेशनल बोर्ड के डिप्लोमा धारकों के रेजीडेंसी कार्यक्रमों, संयुक्त सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, नैदानिक कार्यशालाओं और शैक्षणिक सत्रों के लिए सहायता के साथ-साथ स्नातक और स्नातकोत्तर नैदानिक पोस्टिंग, इंटर्नशिप प्रशिक्षण और रियासी में एक रोटेशनल जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के अवसरों का भी प्रावधान है। जिला अस्पताल जम्मू स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक पर्यवेक्षण के तहत एक संबद्ध अस्पताल और इंटर्नशिप ग्रिड के रूप में भी कार्य करेगा। जिला विकास आयुक्त कुमार अभिषेक ने इस पहल की सराहना की और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने, विशेष स्वास्थ्य देखभाल और रेफरल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और जिले में नैदानिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने जिला अस्पताल के कर्मचारियों को जिले के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
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एमओयू पर जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल और डीन डॉ. आशुतोष गुप्ता और रियासी जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. करमवीर सिंह ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, जीएमसी जम्मू, रियासी स्थित जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी में मासिक सुपर-स्पेशियलिटी आउटरीच सेवाएं प्रदान करेगा।
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यह सहयोग उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल, नशा मुक्ति उपचार, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक प्रबंधन और डायलिसिस सेवाओं में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण का भी प्रावधान करता है। इस समझौते में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नियमित मोतियाबिंद सर्जरी, उच्च निर्भरता इकाई, गहन चिकित्सा इकाई और टेली-आईसीयू सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ डे-केयर कीमोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी सेवाओं के लिए सहायता का प्रावधान है।
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समझौता ज्ञापन में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुपर-स्पेशलिस्ट टेली-परामर्श, प्रयोगशाला सेवाओं को सुदृढ़ करने और डॉक्टरों, तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ की क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है। जम्मू स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज वैधानिक प्रावधानों और उपलब्धता के अधीन रियासी स्थित जिला अस्पताल को रक्त और रक्त घटकों की आपूर्ति में भी सहायता प्रदान करेगा।
समझौते में नेशनल बोर्ड के डिप्लोमा धारकों के रेजीडेंसी कार्यक्रमों, संयुक्त सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, नैदानिक कार्यशालाओं और शैक्षणिक सत्रों के लिए सहायता के साथ-साथ स्नातक और स्नातकोत्तर नैदानिक पोस्टिंग, इंटर्नशिप प्रशिक्षण और रियासी में एक रोटेशनल जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के अवसरों का भी प्रावधान है। जिला अस्पताल जम्मू स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक पर्यवेक्षण के तहत एक संबद्ध अस्पताल और इंटर्नशिप ग्रिड के रूप में भी कार्य करेगा। जिला विकास आयुक्त कुमार अभिषेक ने इस पहल की सराहना की और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने, विशेष स्वास्थ्य देखभाल और रेफरल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और जिले में नैदानिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने जिला अस्पताल के कर्मचारियों को जिले के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया।