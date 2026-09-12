Udhampur News: 64 इच्छुक उद्यमियों ने उद्यमिता कौशल विकास का लिया प्रशिक्षण

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प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यावसायिक अवसरों की पहचान, व्यावसायिक योजनाओं की तैयारी, वित्तीय प्रबंधन, विपणन रणनीतियों, डिजिटल उपकरणों और उभरते उद्यमियों के लिए उपलब्ध सहायता प्रणाली के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों ने उद्यम संचालन और व्यवसाय प्रबंधन प्रथाओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एक दिवसीय औद्योगिक दौरा भी किया।इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को बाजार की मांग का आकलन करने, उपभोक्ता व्यवहार को समझने, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने और स्थानीय बाजार की गतिशीलता की वास्तविक समझ विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए व्यक्तिगत और समूह बाजार सर्वेक्षण आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अरुण बंगोत्रा ने प्रशिक्षुओं को कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी और उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने में युवाओं की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया।जिला नोडल अधिकारी सैयद असरार कादरी ने युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। सहायक प्रबंधक सौरभ मेंगी ने प्रतिभागियों को जेकेईडीआई के माध्यम से उपलब्ध प्रशिक्षणोत्तर सहायता और सुविधा के बारे में जानकारी दी।