Udhampur News: सरकारी प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की हुई समीक्षा

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बैठक में वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। इसमें विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, कृषि और एमएसएमई वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई।डीसी ने प्रायोजित मामलों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों और संबंधित विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ऋण वितरण को मजबूत करने और पूरे जिले में वित्तीय पहुंच का विस्तार करने के लिए कृषि, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित वित्तीय समावेशन पहलों की भी समीक्षा की गई। डीसी ने बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में।