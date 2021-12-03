Udhampur News: लोलानपत में 42.83 लाख से बनेगा सामुदायिक भवन

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विभाग के अनुसार प्रस्तावित भवन का निर्माण एससीए टू टीएसएस के तहत कन्वर्जेंस विद सीडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को शादी-विवाह, सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यक्रमों, बैठकों तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो सकेगा।वहीं, क्षेत्रवासियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। बोध राज, केवल कृष्ण, काका राम, मंगत राम व अन्य स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक आयोजनों के लिए लोगों को खुले स्थानों, निजी परिसरों या अस्थायी शेड पर निर्भर रहना पड़ता है। मौसम खराब होने की स्थिति में विशेष रूप से बारिश और धूप के दौरान कार्यक्रम आयोजित करना मुश्किल हो जाता है। सामुदायिक भवन बनने से लोगों को इन परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।क्षेत्रवासियों के मुताबिक परियोजना का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होगा कि एक ही स्थान पर गांव के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को अलग-अलग स्थानों की व्यवस्था करने और अतिरिक्त खर्च उठाने की जरूरत कम होगी। पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी यह भवन उपयोगी साबित होगा।कोटलांदर पंचायत के वार्ड नंबर आठ में प्रस्तावित सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है और इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा।-संजय कुमार, एक्सईएन, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग