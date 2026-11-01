Udhampur News: उधमपुर पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर निकाली तिरंगा रैली
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:00 AM IST
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उधमपुर। जिला पुलिस उधमपुर ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। जिले के विभिन्न स्थानों पर भव्य एकता परेड और तिरंगा मार्च निकाला गया। जिला पुलिस लाइन्स में जिला पुलिस और 187 बटालियन सीआरपीएफ ने संयुक्त परेड की। उधमपुर-रियासी रेंज के डीआईजी स्वर्ण सिंह कोतवाल ने परेड की अध्यक्षता की। उपायुक्त अनंत द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे।
डीपीएल से तिरंगा चौक तक एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। इसने शहरवासियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकजुटता का संदेश दिया। रामनगर, चिनैनी जैसे उप-मंडलों तथा विभिन्न थानों व पुलिस चौकियों पर भी कार्यक्रम हुए। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल के अमूल्य योगदान की जानकारी दी गई।
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डीपीएल से तिरंगा चौक तक एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। इसने शहरवासियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकजुटता का संदेश दिया। रामनगर, चिनैनी जैसे उप-मंडलों तथा विभिन्न थानों व पुलिस चौकियों पर भी कार्यक्रम हुए। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल के अमूल्य योगदान की जानकारी दी गई।
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