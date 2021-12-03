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Udhampur News: रियासी बस अड्डे पर पार्किंग की जगह निर्धारित की

Sat, 07 Nov 2026 01:13 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:13 AM IST
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jammu kashmir news
रियासी। जिला उपायुक्त की तरफ से जारी आदेश के बाद प्रशासनिक टीम शुक्रवार को बस अड्डे पर पहुंची। सभी दुकानदारों से अपनी दुकानों के आगे सामान नहीं रखने को कहा गया। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था बनाये रखने पर भी मंथन हुआ। ट्रैफिक विभाग के डीटीआई भी साथ रहे। बाजार में आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने की कोई परेशानी नहीं होने पाए। इसके लिए बस अड्डे पर पार्किंग की जगह निर्धारित की गई। बस अड्डे से नई बस्ती कोर्ट रोड पर जाम की स्थिति नहीं बनने पाए, इस तरफ एकतरफा वाहन चलाने के आदेश हुए। मिठाई विक्रेता, ढाबा और टी स्टाल वाले सभी दुकानदारों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया। लोगों को उच्च गुणवक्ता वाला सामान ही बेचे जाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि जिला उपायुक्त ने दीपावली को जिले में सुचारु तरीके से मनाने को सभी विभागों को आदेश दिए हैं।
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