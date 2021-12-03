Udhampur News: रियासी जिला अस्पताल में नशा मुक्ति उपचार केंद्र की शुरुआत

विज्ञापन



एटीएफ नशा मुक्ति केंद्र व्यक्तियों को नशे से उबरने और स्वस्थ, नशामुक्त जीवन जीने में मदद करने के लिए चिकित्सा परामर्श, उपचार, काउंसलिंग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उपलब्धता के आधार पर निर्धारित दवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। विज्ञापन

मरीजों की गरिमा, गोपनीयता और भलाई की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। सभी व्यक्तिगत जानकारी, चिकित्सा रिकॉर्ड और उपचार संबंधी विवरण पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे। एटीएफ की समर्पित टीम उचित चिकित्सा देखभाल, निर्धारित दवाएं और रिकवरी प्रक्रिया के दौरान निरंतर सहायता प्रदान करेगी, जिससे मरीजों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन में पुनः एकीकृत होने में मदद मिलेगी। उपचार, सहायता या गोपनीय परामर्श चाहने वाले व्यक्ति रियासी जिला अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र में जा सकते हैं या 01991-453939 पर संपर्क कर सकते हैं। एटीएफ नशा मुक्ति केंद्र व्यक्तियों को नशे से उबरने और स्वस्थ, नशामुक्त जीवन जीने में मदद करने के लिए चिकित्सा परामर्श, उपचार, काउंसलिंग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उपलब्धता के आधार पर निर्धारित दवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।मरीजों की गरिमा, गोपनीयता और भलाई की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। सभी व्यक्तिगत जानकारी, चिकित्सा रिकॉर्ड और उपचार संबंधी विवरण पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे। एटीएफ की समर्पित टीम उचित चिकित्सा देखभाल, निर्धारित दवाएं और रिकवरी प्रक्रिया के दौरान निरंतर सहायता प्रदान करेगी, जिससे मरीजों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन में पुनः एकीकृत होने में मदद मिलेगी। उपचार, सहायता या गोपनीय परामर्श चाहने वाले व्यक्ति रियासी जिला अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र में जा सकते हैं या 01991-453939 पर संपर्क कर सकते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

रियासी। जिले में नशा मुक्ति के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने उपायुक्त कुमार अभिषेक की विशेष पहल पर जिला अस्पताल में नशा मुक्ति उपचार केंद्र (एटीएफ) की स्थापना की। इस केंद्र का उद्देश्य नशे से जूझ रहे व्यक्तियों को सुलभ, व्यापक और गोपनीय उपचार सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही नशामुक्त समाज के निर्माण के जिला प्रशासन के मिशन में सहयोग करना है।