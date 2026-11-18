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बारामुला। जिले के टंगमर्ग के लोलपोरा इलाके में कृषि क्षेत्रों के पास दो तेंदुए के शावकों के शव पाए गए। एक वन्यजीव अधिकारी ने बताया कि एक किसान ने अपने खेतों के पास शव देखे और तंगमर्ग में वन्यजीव विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया। उन्होंने कहा कि वन्यजीव अधिकारियों की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा मौत का कारण जानने के लिए बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। यह घटना 10 नवंबर को क्रेरी के कलंत्रा गांव में तेंदुए की ओर से छह वर्षीय लड़के किफायत भट को मार दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। संवाद