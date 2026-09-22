श्रीनगर: हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए यश पॉल बोर्नी, आज होगा शपथ ग्रहण, तीन दशक का न्यायिक अनुभव

वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी यश पॉल बोर्नी मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह 22 सितंबर को सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में आयोजित किया जाएगा।

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सर्वोच्च न्यायालय की चयन समिति की मंजूरी के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 19 सितंबर को बोर्नी की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत उनकी नियुक्ति की है।सर्वोच्च न्यायालय की चयन समिति ने 10 सितंबर को हुई बैठक में यश पॉल बोर्नी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। उस समय समिति की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे। समिति में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना भी शामिल थे।यश पॉल बोर्नी का जन्म 25 अगस्त 1967 को कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र के डडवारा, भड्डू में हुआ था। उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। अप्रैल 1992 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर बार परिषद में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया।वकालत के क्षेत्र में करीब पांच वर्ष काम करने के बाद बोर्नी 1997 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं। उन्हें करीब तीन दशक का न्यायिक अनुभव प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद न्यायिक क्षेत्र में उनकी लंबी सेवा को देखते हुए यह उनके कार्यकाल का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।