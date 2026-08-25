बाइक सवार के पास से मिला 'आतंकी सामान': शोपियां में ग्रेनेड व हिजबुल पोस्टर समेत 3 संदिग्ध गिरफ्तार, जांच जारी

मुगल रोड पर पदपावन के पास संयुक्त सुरक्षाबलों की जांच के दौरान बाइक सवार तीनों संदिग्धों को रोका गया। बरामद सामग्री के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी गतिविधियों और संभावित आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की जांच शुरू कर दी है।

सुरक्षाबलों की टीम मुगल रोड पर नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान बाइक (जेके 18 बी-6130) पर सवार तीन लोगों को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान उनके पास से दो हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े पांच पोस्टर बरामद हुए। पोस्टरों पर धमकी लिखी गई थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।



पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुलगाम के मतुल्हामा निवासी जुनैद अहमद, जुनैद मुजफ्फर और चुदर निवासी आमिर यूसुफ के रूप में हुई है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सभी से पूछताछ कर रही हैं। आतंकी संगठन से जुड़ाव, बरामद ग्रेनेड तथा पोस्टरों की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने की कोशिश है।



जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को हाल में दी गई धमकियों और बरामद आपत्तिजनक पोस्टरों के बीच कोई संबंध है या नहीं। इस संबंध में अभी तक जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पूछताछ के आधार पर अन्य संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।