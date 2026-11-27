घाटी के कई अन्य इलाकों में भी रात बेहद ठंडी रही। पंपोर, श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतिपोरा में -3.0 डिग्री, पहलगाम में -2.8 डिग्री, बडगाम और अनंतनाग में -2.7 डिग्री, काजीगुंड में -2.4 डिग्री और कुपवाड़ा में -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बांदीपोरा में -1.3 डिग्री, बारामुला में -0.5 डिग्री, गांदरबल में -0.2 डिग्री और कुकर्नाग में -0.3 डिग्री सेल्सियस रहा। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री, सोनमर्ग में 0.8 डिग्री और कुलगाम में 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।



जम्मू संभाग में हालांकि तापमान घाटी के मुकाबले अधिक रहा लेकिन सुबह और रात के समय ठंड महसूस की गई। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री, कठुआ में 10.8 डिग्री, कटड़ा में 10.0 डिग्री, रियासी में 8.2 डिग्री, सांबा में 7.8 डिग्री और उधमपुर में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किश्तवाड़ में 7.2 डिग्री, रामबन में 6.9 डिग्री, पुंछ और भद्रवाह में 6.6 डिग्री, बनिहाल में 4.8 डिग्री और राजोरी में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जम्मू एयरपोर्ट पर न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।



लद्दाख में सर्दी का असर और तेज रहा। लेह में न्यूनतम तापमान -8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कारगिल और नुब्रा घाटी के तापमान का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका।



घाटी में लगातार गिरते तापमान के बीच लोगों को सुबह और देर रात ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। कई इलाकों में पानी जमने जैसी स्थिति बनी हुई है।