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सब-जज/फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर, मोहम्मद इश्तियाक आलम बाबा की अदालत ने 21 नवंबर को एडवोकेट सैयद मोहसिन गिलानी की ओर से दायर एक शिकायत पर विचार करते हुए यह निर्देश पारित किया।शिकायत के अनुसार, वकील ने आरोप लगाया है कि जब वे 20 नवंबर को अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए छानपोरा पुलिस स्टेशन गए थे, तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें अपमानित किया गया और धमकाया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों, विशेष रूप से एसएचओ सुहैल मुश्ताक द्वारा उनकी पेशेवर केस फाइल को नष्ट कर दिया गया।एक लोक सेवक के खिलाफ लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए और यह टिप्पणी करते हुए कि यह मामला पूरे पुलिस विभाग की सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) से जुड़ा है, अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदन की एक प्रति और संलग्न दस्तावेज निष्पक्ष जांच के लिए एसएसपी श्रीनगर को भेजे जाएं। अदालत ने एसएसपी को अगली सुनवाई की तारीख या उससे पहले जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। संवाद