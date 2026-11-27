कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग से विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को उनके निधन की जानकारी दी।

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पीरजादा मोहम्मद सईद जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे थे। वह प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने गुरुवार रात जम्मू स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया। यह गांव अनंतनाग जिले में स्थित है, जहां सुबह-सुबह ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग जुटने लगे।मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग के विधायक और पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सैयद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देते हुए, मुख्यमंत्री ने जनसेवा में उनके लंबे और शानदार करियर तथा जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही, उन्होंने दिवंगत आत्मा के लिए जन्नत में सर्वोच्च स्थान की प्रार्थना की और उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति और धैर्य प्रदान करने की कामना की।