सुविधा: डल झील का तैरता डाकघर अब रात 9 बजे तक खुलेगा, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस

डाक विभाग ने श्रीनगर की डल झील स्थित नेहरू पार्क के प्रतिष्ठित फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के काम के घंटों को बढ़ा दिया है। वे अब सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक चालू रहेगा। यह पहल लाल चौक हेड पोस्ट ऑफिस के काम के घंटों को हाल ही में बढ़ाए जाने पर लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद की गई है जो भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम कर रहा है।

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कर्नल सागर हनुमान सिंह ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के डाक सेवा निदेशक प्रतीक और श्रीनगर डाक मंडल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक आदम मोही उ दीन के साथ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का दौरा किया।दौरे के दौरान, अधिकारियों ने सुविधाओं की समीक्षा की और ग्राहकों, पर्यटकों और जनता के सदस्यों के साथ उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए बातचीत की। नेहरू पार्क में काफी भीड़ और नियमित कार्यालय समय के बाद डाक सेवाओं की मांग को देखते हुए, सुविधा के काम के घंटों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य ग्राहकों, पर्यटकों और स्थानीय आबादी को अधिक सुविधा प्रदान करना है।उन्होंने डाक सेवाओं को अधिक सुलभ, ग्राहक-अनुकूल और लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए डाक विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रतीक ने कहा कि यह पहल सेवा वितरण में सुधार और डाक सुविधाओं तक पहुंच में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए विभाग के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस न केवल एक महत्वपूर्ण डाक सुविधा है, बल्कि कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशिष्ट आकर्षण भी है।विस्तारित घंटे स्थानीय निवासियों, पर्यटकों, हाउसबोट ऑपरेटरों और अन्य आगंतुकों को अधिक सुविधाजनक समय पर डाक सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। वरिष्ठ डाक अधीक्षक ने कहा कि लाल चौक हेड पोस्ट ऑफिस में काम के घंटों के विस्तार के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया ने डाक सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार की आवश्यकता को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि विभाग आने वाले दिनों में क्षेत्र में और अधिक डाकघरों के काम के घंटों को बढ़ाने की संभावना भी तलाश रहा है।