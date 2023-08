आतंकी मट्टू के भाई रईस बोले: दबाव में नहीं दिल से लहराया तिरंगा, अब हड़तालें नहीं होती, बल्कि हो रहा विकास

कश्मीर घाटी के सोपोर में वर्ष 2009 से सक्रिय लश्कर आतंकी जावेद अहमद मट्टू के भाई रईस अहमद मट्टू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि रईस अपने घर पर शान से तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। सोमवार को समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि उन्होंने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने दिल से तिरंगा लहराया है। यह उनकी सोच है। वे युवाओं को यही पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे।

Rayees Mattoo says, "I waved the Tiranga from my heart. There was no pressure from anyone...Saare jahaan se achha Hindustan hamara, hum bulbule hain iske ye gulistan hamara. There is development. For the first time I am sitting at my shop on 14th August, it used to be…"