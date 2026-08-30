Jammu Kashmir: मीरवाइज की 370 बहाली की अपील पर भड़की भाजपा, कहा- 'पुराना दौर नहीं लौटने देंगे'

अनुच्छेद 370 वापस नहीं आएगा

भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने ऐतिहासिक संवैधानिक फैसला लिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि अब किसी राजनीतिक दल, नेता या दबाव समूह के लिए अनुच्छेद 370 को वापस लाना संभव नहीं है। ठाकुर ने मीरवाइज के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की अपील लोगों को भड़काने और घाटी में फिर से अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश है।



कश्मीर को फिर पुराने दौर में नहीं ले जाने देंगे

भाजपा नेता ने कहा कि कश्मीर पहले ही लंबे समय तक हिंसा, बंद, पथराव और अस्थिरता का दौर देख चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों को दोबारा उसी स्थिति में धकेलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।



उन्होंने कहा कि शांति के लिए सुरक्षा बलों और आम नागरिकों समेत कई लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसे में राजनीतिक बयानों के जरिए पुराने मतभेदों को फिर से हवा देना उचित नहीं है।



युवाओं को चाहिए शिक्षा और रोजगार

ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ चुका है और यहां के युवा शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, निवेश और पर्यटन जैसे अवसर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युवा उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते, जब बंद और हिंसा का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य पर पड़ता था।