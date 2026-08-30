Srinagar News: लद्दाख में 1 से 7 सितंबर तक लद्दाख बाइक वीक का आयोजन होगा

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इस आयोजन का संचालन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन, लद्दाख बाइक को-ऑपरेटिव लिमिटेड और निजी बाइक कंपनी के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के तहत किया जा रहा है। तीन दिवसीय हिमालयन बेसकैंप में भारत और विदेशों से मोटरसाइकिल राइडर्स, पर्वतारोही, ओवरलैंडर्स और एडवेंचर गतिविधियों के शौकीन लोग हिस्सा लेंगे।लगभग 11,480 फीट की ऊंचाई पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में मोटरसाइकिल ओवरलैंडिंग, बुश मैकेनिक्स, फोर-व्हील ड्राइव रिकवरी सेशन, नेविगेशन चैलेंज, ऑफ-रोड गतिविधियां, हिल क्लाइंब, राफ्टिंग, कयाकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और गाइडेड मोटरसाइकिल अभियानों जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इनमें खारदुंग ला, वारी ला और तंगलंग ला से होकर गुजरने वाला ट्रिपल पास एक्सपेडिशन भी शामिल है।महोत्सव में लद्दाख की संस्कृति, खान-पान और संगीत को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान अनुव जैन, अंकुर तिवारी एंड द गलत फैमिली, ताबा चाके, दा शुग्स, रोल्यांग्स और लू यांग सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे।आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, मैकेनिकों, टूर ऑपरेटरों, होमस्टे संचालकों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य स्थानीय व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करना है। साथ ही, नाजुक हिमालयी क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।यह महोत्सव परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए भी अनुकूल है। वयस्क पास धारक के साथ आने वाले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। तीन दिवसीय पास की कीमत 2,499 रुपये, जबकि एक दिन के पास की कीमत 999 रुपये निर्धारित की गई है। लेह और कारगिल के स्थानीय निवासी, राइडिंग क्लब और युवा 25 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।