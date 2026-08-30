Srinagar News: पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने फील्ड कार्यों का किया बहिष्कार

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कार्यपालक अभियंता को सौंपे गए आधिकारिक पत्र के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब असिस्टेंट इंजीनियर जीबी खलील इलाके में अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इंजीनियरों का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान बिजबिहाड़ा के विधायक बाशिर अहमद द्वारा अधिकारी के साथ हाथापाई और दुर्व्यवहार किया गया। कर्मचारियों ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य और कार्यस्थल पर असुरक्षा की भावना पैदा करने वाला कृत्य करार दिया है।विरोध दर्ज कराते हुए सब-डिवीजन के सभी इंजीनियरों ने साफ कर दिया है कि जब तक इस गंभीर मामले का उचित समाधान नहीं निकाला जाता और फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों की सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम नहीं होते, तब तक वे सड़क के मैकाडैमाइजेशन और अन्य विकास कार्यों से पूरी तरह दूर रहेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस शिकायत पत्र की प्रतियां अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण कश्मीर) और सीईजीए जम्मू-कश्मीर को भी भेजकर नियमों के तहत तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।