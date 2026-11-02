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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   SSP Anantnag Gave Instructions

Srinagar News: एसएसपी नागपुरे ने दिए नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश

Mon, 02 Nov 2026 01:28 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:28 AM IST
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SSP Anantnag Gave Instructions
अनंतनाग में एसएसपी की सुरक्षा समीक्षा बैठक। स्रोत पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
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अनंतनाग। एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे ने रविवार को जिला पुलिस कार्यालय अनंतनाग में एक व्यापक समीक्षा बैठक की। इसमें जिले की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, पुलिस की तैयारियों और लंबित मामलों की जांच में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
बैठक में एएसपी नॉर्थ कैंप अश्मुकाम रमीज राजा, सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी और पुलिस पोस्ट के इंचार्ज शामिल हुए। बैठक के दौरान एसएसपी ने जिले में अपराध के रुझानों, दर्ज मामलों की जांच, लंबित मामलों और अपराध की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की।
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उन्होंने अधिकारियों को परिणाम आधारित पुलिसिंग सुनिश्चित करने, निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाने और लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधिकारियों से पूरी व्यावसायिकता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर जोर दिया।
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नशे के खतरे के खिलाफ पुलिस के सख्त रुख को दोहराते हुए एसएसपी नागपुरे ने नशा तस्करों, ड्रग पेडलरों और आदतन अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए कहा।
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