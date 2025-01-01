Srinagar News: कैनोइंग और कयाकिंग चैंपियनशिप में क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने जीते दो स्वर्ण पदक

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अमर सिंह कॉलेज के छात्र मोहसिन अली और आईएएसई (एम.ए. रोड, श्रीनगर) के छात्र फिदा हुसैन ने अपने-अपने इवेंट्स में असाधारण खेल कौशल, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर यह स्वर्णिम सफलता अर्जित की। दोनों खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के कुलपति प्रो. (डॉ.) मुहम्मद मोबिन ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण बताया।उन्होंने कहा कि खेल समग्र शिक्षा का एक अभिन्न अंग हैं और विश्वविद्यालय अपने छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारने तथा उन्हें राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ने के हरसंभव अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संवाद