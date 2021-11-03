Srinagar News: हवल में 34 वर्षीय महिला की बेहोश मिलने के बाद मौत

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श्रीनगर। मंगलवार को हवल श्रीनगर में एक 34 वर्षीय महिला बेहोश मिलने के बाद मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला, जिसकी पहचान (नाम गुप्त रखा गया है) हवल की निवासी के रूप में हुई है, को उसके परिवार के सदस्यों ने अपने कमरे के अंदर बेहोश पाया। उसे तुरंत एसकेआईएमएस सौरा ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाद