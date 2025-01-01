Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, URI Loc, Village Charunda, Girls Got Training

Srinagar News: बंदूक और बारूद की चर्चा से दूर युवतियों के हाथों में हुनर का हाैसला

Sun, 08 Nov 2026 12:52 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, URI Loc, Village Charunda, Girls Got Training
बारामुला के उड़ी में सेना के सिलाई सेंटर में सीमांत क्षेत्र की युवतियां। स्रोत सेना
-उड़ी के चुरुंडा में सेना 17 युवतियों को दे रही सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण
विज्ञापन

-सकीना और उल्फत को मिला हुनर सीखने का अवसर
-सीमावर्ती क्षेत्र की बेटियों को अब अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर।
नियंत्रण रेखा (एलओसी) के उस पार से अक्सर तनाव और गोलाबारी की खबरें आती हैं, लेकिन इसी सीमा से सटे उड़ी के चुरुंडा गांव में इन दिनों कुछ अलग ही तस्वीर बन रही है। यहां बंदूक और बारूद की चर्चा से दूर युवतियों के हाथों में सिलाई का हुनर आकार ले रहा है। उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर के चुरुंडा गांव में भारतीय सेना के सहयोग से शुरू किए गए सिलाई-कढ़ाई केंद्र ने स्थानीय बेटियों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद जगाई है।
केंद्र में 17 युवतियां प्रशिक्षण ले रही हैं। उनका सपना है कि हुनर सीखने के बाद उन्हें रोजगार के लिए गांव छोड़कर न जाना पड़े। अपने घर से ही काम शुरू कर परिवार की आमदनी में योगदान दे सकें। एलओसी से सटे इस दुर्गम गांव में युवतियों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर सीमित रहे हैं। पढ़ाई या काम के लिए दूर जाना भी हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में सेना के सहयोग से शुरू हुआ सिलाई-कढ़ाई केंद्र प्रशिक्षण के साथ ही आगे बढ़ने का अवसर भी बन रहा है।
विज्ञापन


घर की जिम्मेदारियों के बीच हुनर से संवारेंगी भविष्य

चुरुंडा की सकीना बानो के लिए यह केंद्र जिंदगी में आए बदलाव की नई शुरुआत है। वह बताती हैं कि पहले गांव में लड़कियों के पास हुनर सीखने और कुछ नया करने के साधन नहीं थे। घर पर ही समय बीतता था, लेकिन सिलाई केंद्र खुलने के बाद उन्हें कुछ सीखने और अपने लिए काम करने का अवसर मिला है। अब उन्हें भरोसा है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद घर से ही सिलाई का काम शुरू कर सकेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रशिक्षण ले रहीं उल्फत कहती हैं कि एलओसी के पास बसे गांव की लड़कियों के लिए पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में बाहर जाना आसान नहीं है। ऐसे में गांव में ही प्रशिक्षण की सुविधा मिलना बड़ी बात है। उन्हें उम्मीद है कि सिलाई-कढ़ाई में दक्ष होने के बाद वे खुद कमाई कर सकेंगी।

----------------------
सीमा सुरक्षा के साथ सामाजिक विकास पर भी जोर
भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा के साथ सीमावर्ती आबादी के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी पहल करती रही है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियां इसी प्रयास का हिस्सा हैं। चुरुंडा में सिलाई केंद्र की शुरुआत भी इसी सोच को आगे बढ़ा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed