Srinagar News: बंदूक और बारूद की चर्चा से दूर युवतियों के हाथों में हुनर का हाैसला

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-सकीना और उल्फत को मिला हुनर सीखने का अवसर-सीमावर्ती क्षेत्र की बेटियों को अब अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीदनियंत्रण रेखा (एलओसी) के उस पार से अक्सर तनाव और गोलाबारी की खबरें आती हैं, लेकिन इसी सीमा से सटे उड़ी के चुरुंडा गांव में इन दिनों कुछ अलग ही तस्वीर बन रही है। यहां बंदूक और बारूद की चर्चा से दूर युवतियों के हाथों में सिलाई का हुनर आकार ले रहा है। उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर के चुरुंडा गांव में भारतीय सेना के सहयोग से शुरू किए गए सिलाई-कढ़ाई केंद्र ने स्थानीय बेटियों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद जगाई है।केंद्र में 17 युवतियां प्रशिक्षण ले रही हैं। उनका सपना है कि हुनर सीखने के बाद उन्हें रोजगार के लिए गांव छोड़कर न जाना पड़े। अपने घर से ही काम शुरू कर परिवार की आमदनी में योगदान दे सकें। एलओसी से सटे इस दुर्गम गांव में युवतियों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर सीमित रहे हैं। पढ़ाई या काम के लिए दूर जाना भी हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में सेना के सहयोग से शुरू हुआ सिलाई-कढ़ाई केंद्र प्रशिक्षण के साथ ही आगे बढ़ने का अवसर भी बन रहा है।चुरुंडा की सकीना बानो के लिए यह केंद्र जिंदगी में आए बदलाव की नई शुरुआत है। वह बताती हैं कि पहले गांव में लड़कियों के पास हुनर सीखने और कुछ नया करने के साधन नहीं थे। घर पर ही समय बीतता था, लेकिन सिलाई केंद्र खुलने के बाद उन्हें कुछ सीखने और अपने लिए काम करने का अवसर मिला है। अब उन्हें भरोसा है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद घर से ही सिलाई का काम शुरू कर सकेंगी।प्रशिक्षण ले रहीं उल्फत कहती हैं कि एलओसी के पास बसे गांव की लड़कियों के लिए पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में बाहर जाना आसान नहीं है। ऐसे में गांव में ही प्रशिक्षण की सुविधा मिलना बड़ी बात है। उन्हें उम्मीद है कि सिलाई-कढ़ाई में दक्ष होने के बाद वे खुद कमाई कर सकेंगी।भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा के साथ सीमावर्ती आबादी के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी पहल करती रही है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियां इसी प्रयास का हिस्सा हैं। चुरुंडा में सिलाई केंद्र की शुरुआत भी इसी सोच को आगे बढ़ा रही है।