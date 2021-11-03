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Srinagar News: नशा तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार, हेरोइन और चरस बरामद

Sat, 07 Nov 2026 01:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:03 AM IST
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Srinagar, Two Arrested, Drug Smuggling, Hashish Recovered
- बिजबिहाड़ा और डोरू में की कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
अनंतनाग। अनंतनाग पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए जिले के बिजबिहाड़ा और डोरू इलाकों में अलग-अलग अभियानों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन और चरस बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने तुलखान क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान यामीन जरगर उर्फ यामू चीनी निवासी शेख मोहल्ला बिजबिहाड़ा को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लगभग 22.4 ग्राम चरस बरामद की गई। इस संबंध में थाना बिजबिहाड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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वहीं, दूसरी कार्रवाई में डोरू पुलिस ने 27 वर्षीय ओवैस अहमद वानी उर्फ ओवैस कटा निवासी खुदामाम डोरू को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लगभग चार ग्राम हेरोइन और तीन ग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले में पुलिस स्टेशन डोरू में एफआईआर दर्ज की गई है।
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पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में जांच जारी है। जांच के दौरान नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े आगे और पीछे के संपर्कों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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