Srinagar News: गोजवारी क्रिकेट क्लब बना टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के तहत आयोजित टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन शम्सवारी, श्रीनगर के एमपीएमएल हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में किया। रोमांचक फाइनल में गोजवारी क्रिकेट क्लब विजयी रहा जिसने क्रशबल क्रिकेट क्लब को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता।17 अक्तूबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में श्रीनगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली आठ टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती एसएसपी श्रीनगर ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, भाग लेने वाली टीमों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में की। यह टूर्नामेंट खेलों को बढ़ावा देने, सकारात्मक युवा जुड़ाव को प्रोत्साहित करने और समुदाय-उन्मुख पहलों के माध्यम से पुलिस-जनता संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीनगर पुलिस के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में सराहनीय कौशल, अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एसएसपी ने विजेताओं, उपविजेताओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के बीच ट्रॉफियां, पदक, स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार वितरित किए। विजेता टीम को चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि उपविजेता को ट्रॉफी मिली। मैन ऑफ द सीरीज को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए एसएसपी ने विजेता टीम को बधाई दी और सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों के उत्साह, अनुशासन और खेल भावना की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेल अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा करके युवाओं के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा और क्षमता को खेल, शिक्षा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए भी कहा। उन्होंने दोहराया कि श्रीनगर पुलिस युवा प्रतिभा के लिए सार्थक मंच प्रदान करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।