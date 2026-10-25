Srinagar News: अनंतनाग में चरस और गांजा के साथ तीन गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार पहली कार्रवाई हरनाग इलाके में की गई। यहां पुलिस पोस्ट खानबल की टीम ने नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। उसकी पहचान श्रीनगर के सफाकदल निवासी अदनान नजीर शूरा के रूप में हुई है। उसके कब्जे से लगभग 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया।दूसरी कार्रवाई मटन इलाके में हुई, जहां थाना मटन की टीम ने नाका चेकिंग के दौरान गोपालपोरा, मटन निवासी अली मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से लगभग 17.4 ग्राम चरस बरामद की गई। इसी तरह नतिपोरा इलाके में गश्त के दौरान संगम चौकी की पुलिस ने कुंदनपोरा निवासी शाहिद हुसैन को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से लगभग 5.22 ग्राम चरस बरामद हुई। तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संवाद