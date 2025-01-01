70वीं एनएसजी ताइक्वांडो: गांदरबल में तीसरे दिन हुए 202 मुकाबले

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संवाद न्यूज एजेंसीगांदरबल। 70वीं नेशनल स्कूल गेम्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप के तीसरे दिन गांदरबल में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इसमें छह भार वर्गों में 202 मुकाबले हुए जिनमें 196 खिलाड़ी शामिल थे। चैंपियनशिप की मेजबानी युवा सेवा और खेल निदेशालय, जम्मू और कश्मीर द्वारा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में की जा रही है।दिन की प्रतियोगिताओं में लड़कों के -38 किग्रा वर्ग में 32 मुकाबले, लड़कों के -55 किग्रा में 36, लड़कों के -68 किग्रा में 34, लड़कों के -73 किग्रा में 31, लड़कियों के -42 किग्रा में 35 और लड़कियों के -49 किग्रा में 34 मुकाबले शामिल थे। लड़कों के -38 किग्रा वर्ग में, उत्तर प्रदेश के आयुष्मान ने तमिलनाडु के निताश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। लड़कों के -73 किग्रा फाइनल में, जम्मू-कश्मीर के अब्दुल हादी ने केरल के आसिफ इकबाल को हराकर शानदार प्रदर्शन किया और मेजबान टीम के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया।लड़कियों के -59 किग्रा वर्ग में, हरियाणा की आनिया ने फाइनल में केरल की नागा, जो सीबीएसई का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पश्चिम बंगाल की समंतनी डे ने लड़कियों के +68 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। लड़कों के -55 किग्रा फाइनल में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के तेजस यादव ने जम्मू-कश्मीर के ध्रुव मेहरा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जम्मू-कश्मीर ने तीसरे दिन एक स्वर्ण और एक रजत पदक जोड़ा, जिससे चैंपियनशिप में उसकी उपस्थिति और मजबूत हुई।चैंपियनशिप का आयोजन महानिदेशक, युवा सेवा और खेल, जम्मू-कश्मीर, सुश्री अनुराधा गुप्ता के नेतृत्व और पर्यवेक्षण में किया जा रहा है।