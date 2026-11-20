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गांदरबल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई 800 मीटर लंबी फेंसिंग परियोजना पिछले चार महीनों से ठप पड़ी है। परियोजना के तहत पहले से लगी सुरक्षा बाड़ को हटा दिए जाने और नया काम रुक जाने से यह पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो गया है जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है।कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत 3.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल के हरित क्षेत्र की रक्षा करना और इसके प्राकृतिक परिवेश को संजोए रखना था। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गईं और काम शुरू भी हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इसका निर्माण कार्य अचानक रोक दिया गया।फिलहाल इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि यह कार्य दोबारा कब शुरू होगा। निर्माण कार्य रुकने से स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि नई परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान सोनमर्ग विकास प्राधिकरण (एसडीए) द्वारा हरित क्षेत्र के चारों ओर पहले से लगाई गई बाड़ को हटा दिया गया था।पुरानी बाड़ हटने और नई फेंसिंग अधूरी रहने के कारण अब घोड़े बेरोकटोक हरित क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, जिससे वहां की वनस्पति और प्राकृतिक पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है। स्थानीय निवासियों ने नई व्यवस्था पूरी होने से पहले ही मौजूदा बाड़ को हटाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की है कि जब तक नई परियोजना पूरी नहीं हो जाती, तब तक हरित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए सोनमर्ग विकास प्राधिकरण बिना किसी देरी के पुरानी बाड़ को पुनः स्थापित करे।लोगों का कहना है कि परियोजना के लंबित रहने के दौरान क्षेत्र को यूं ही खुला छोड़ देना उस मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है जिसके लिए यह बजट स्वीकृत किया गया था, और इससे सोनमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के प्रयासों को भी झटका लग सकता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से इस लंबे निलंबन पर स्पष्टीकरण देने, परियोजना को जल्द शुरू करने और तत्काल सुरक्षा उपाय के रूप में पुरानी बाड़ बहाल करने का आग्रह किया है।