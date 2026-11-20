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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने वीरवार को सिविक एक्शन प्रोग्राम 2026-27 के तहत बुलेवार्ड रोड पर साइकिल रेस का आयोजन किया। इस रेस में करीब 130 साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया, जिनमें महिला प्रतिभागी भी शामिल थीं, जिन्होंने शानदार उत्साह और खेल भावना का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पुलिस श्रीनगर के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और उनके उत्साह, अनुशासन और सक्रिय भागीदारी की सराहना की। इस रेस ने युवा साइकिल उत्साही लोगों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, को अपनी प्रतिभा, सहनशक्ति, फिटनेस और खेल क्षमता दिखाने का शानदार मंच दिया, साथ ही खेलों में समावेशिता और अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया। उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समारोह में एसपी सिटी ईस्ट जोन श्रीनगर, एसपी मुख्यालय श्रीनगर, एसडीपीओ नेहरू पार्क श्रीनगर, डीवाईएसपी मुख्यालय श्रीनगर, डीवाईएसपी डीएआर, जिला पुलिस लाइन श्रीनगर के साथ जिला पुलिस श्रीनगर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए एसपी सिटी ईस्ट जोन श्रीनगर ने युवा प्रतिभा को निखारने, स्वस्थ खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और सार्थक सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पुलिस-जनता संबंधों को मजबूत करने के प्रति श्रीनगर पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराई।उन्होंने युवाओं से नशे, गैरकानूनी गतिविधियों और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को खेल, फिटनेस और अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाने का आग्रह किया। इस मौके पर रेस के विजेताओं को उनके प्रदर्शन और खेल उत्कृष्टता के लिए नकद पुरस्कार और पदक देकर सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार अजमल अशरफ, दूसरा पुरस्कार जहांगीर अहमद, तीसरा पुरस्कार इम्तियाज रियाज, चौथा पुरस्कार सैमुल्लाह और पांचवां पुरस्कार आकिफ नूर ने हासिल किया। अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों, विशेष रूप से महिला साइकिल चालकों की उत्साही भागीदारी की सराहना की और उन्हें समर्पण, दृढ़ संकल्प और लगन के साथ अपनी खेल आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि श्रीनगर पुलिस युवाओं को अपनी क्षमताएं दिखाने और विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए मंच और अवसर प्रदान करती रहेगी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस तरह की पहलों के माध्यम से श्रीनगर पुलिस पुलिस-जनता संबंधों को मजबूत कर रही है, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है और युवाओं की भागीदारी के लिए रचनात्मक रास्ते प्रदान कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी में अनुशासन, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस और खेल भावना के मूल्यों को विकसित करना भी है।