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कुपवाड़ा। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के सख्त अनुपालन के लिए जारी अभियान में, हंदवाड़ा पुलिस ने 33 वाहनों का चालान किया, यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 16 वाहनों को जब्त किया, इसके अलावा हंदवाड़ा, विलगाम, क्रालगुंड, कलमाबाद, चोगुल, मगाम, लंगेट, जाचलदारा में स्थापित नाकों पर चेकिंग के दौरान अवैध खनन सामग्री ले जाते पाए जाने पर 4 वाहनों का एमएमडीआर अधिनियम के तहत चालान किया। यह कार्रवाई अवैध खनन पर अंकुश लगाने, यातायात प्रवर्तन के खिलाफ तीव्र कार्रवाई के तहत उल्लंघनों पर अंकुश लगाने, अनुशासित ड्राइविंग सुनिश्चित करने और पुलिस की ओर से जिला में सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। संवाद