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अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के ममल इलाके में वीरवार शाम एक मस्जिद में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के जवानों की त्वरित कार्रवाई से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा कमांड अनंतनाग से मिली जानकारी के अनुसार, शाम करीब 5:40 बजे ममल इलाके में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही मात्र एक मिनट के भीतर यानी 5:41 बजे दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गईं और 5:47 बजे टीम मौके पर पहुंच गई।मौके पर मौजूद फायर ग्राउंड ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक दो मंजिला पक्की मस्जिद है, जिसकी छत जीसीआई शीट की बनी हुई है। आग मस्जिद की अटारी में लगी थी। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग को फैलने से रोका और उस पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।