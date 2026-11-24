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- मजबूत रेफरल तंत्र, सर्दियों के दौरान निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया- अस्पतालों में दिन व रात की पाली में उपलब्ध सलाहकारों, डॉक्टरों के नाम संपर्क नंबरों के साथ प्रदर्शित करने का भी आह्वान कियासंवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने सोमवार को कश्मीर संभाग के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बर्फ से घिरे क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के अग्रिम सर्वेक्षण का आह्वान किया।मंत्री ने कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान निर्बाध स्वास्थ्य सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्रों, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों, जनशक्ति और रोगी देखभाल सुविधाओं का जायजा लिया। बैठक में आयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सौगत बिस्वासनिदेशक वित्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रशासक जीएमसी श्रीनगर, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुला और हंदवाड़ा के जीएमसी के प्राचार्य, प्राचार्य डेंटल कॉलेज श्रीनगर, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर, कश्मीर संभाग के सभी जिला और उप-जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, जेकेएमएससीएल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने व्यापक अग्रिम योजना की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से दूर-दराज, दूरस्थ और बर्फ से घिरे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, जहां गंभीर मौसम की स्थिति और सड़क बंद होने से अक्सर समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में चुनौतियां आती हैं। मातृ स्वास्थ्य सेवा पर विशेष जोर देते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बर्फ से घिरे और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं का व्यापक अग्रिम सर्वेक्षण करने और ऐसे मामलों का अद्यतन, जिला-वार डेटाबेस बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने गर्भवती माताओं, विशेष रूप से प्रसव तिथि के निकट या विशेष चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता वाली माताओं की गंभीर मौसम की स्थिति शुरू होने से पहले ही पहचान करने का आह्वान किया।मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि कमजोर गर्भवती महिलाओं का उचित मूल्यांकन किया जाए और जहां चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो, उन्हें पहले से ही पर्याप्त प्रसूति और आपातकालीन सुविधाओं वाले स्वास्थ्य संस्थानों के करीब सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। बर्फ से घिरे या दूरस्थ क्षेत्र की कोई भी गर्भवती महिला मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण समय पर चिकित्सा सहायता से वंचित नहीं रहनी चाहिए। मंत्री ने जोर दिया हमें ऐसे मामलों की पहले से पहचान करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि तैयारियों की कमी के कारण कोई भी आपात स्थिति संकट में न बदल जाए।उन्होंने संबंधित जीएमसी प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को मौसम की आपात स्थिति के दौरान मरीजों के समय पर परिवहन, रेफरल और भर्ती की सुविधा के लिए जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, क्षेत्र स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों, एसडीआरएफ, यातायात अधिकारियों और अन्य संबंधितों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें मौसम सलाहों की निगरानी के लिए अधिकारियों की एक टीम स्थापित करने के लिए भी कहा ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके।एक सुव्यवस्थित रेफरल तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने जोर दिया कि उप-जिला अस्पतालों और जिला अस्पतालों से तृतीयक देखभाल संस्थानों में रेफर किए गए मरीजों को उचित, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रेफरल प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि विशेष उपचार की आवश्यकता वाले मरीजों को उचित नैदानिक मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण, स्थिरीकरण और प्राप्त करने वाले अस्पताल के साथ पूर्व संचार के साथ बिना किसी अनावश्यक देरी के उपयुक्त उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को किसी भी गंभीर रूप से बीमार मरीज को स्थानांतरित करने से पहले रेफर करने वाले और प्राप्त करने वाले अस्पतालों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि तृतीयक देखभाल अस्पतालों में रेफर किए जा रहे प्रत्येक गंभीर मरीज के साथ एक अनुभवी चिकित्सा पेशेवर होना चाहिए ताकि पारगमन के दौरान उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने कहा कि एक प्रभावी रेफरल प्रणाली न केवल टालने योग्य देरी को कम करेगी बल्कि विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग को भी सुनिश्चित करेगी। जिला और उप-जिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवा वितरण के पहले महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मरीजों का आकलन, स्थिरीकरण और उचित रूप से रेफर करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा प्रत्येक रेफरल को उचित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि मरीजों को अनावश्यक आवाजाही या देरी के बिना सही संस्थान में आवश्यक उपचार मिले। मंत्री ने जीएमसी और उनसे जुड़े अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, आपातकालीन दवाओं, ऑक्सीजन की आपूर्ति, रक्त घटकों, हीटिंग व्यवस्था, बैकअप बिजली आपूर्ति, एम्बुलेंस और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन को बुनियादी ढांचे और उपकरणों की आवश्यकताओं का गहन मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी आवश्यक सुविधाएं पूरे सर्दियों के मौसम में कार्यात्मक रहें। उन्होंने कहा आपातकालीन विभागों, प्रसूति और नवजात देखभाल इकाइयों, गहन देखभाल सुविधाओं, ऑपरेशन थिएटरों और अन्य महत्वपूर्ण रोगी देखभाल सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।मंत्री ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य सहायक कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की आवश्यकता पर भी जोर दिया, विशेष रूप से आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल विभागों में, ताकि भारी बर्फबारी, सड़क अवरोधों या अन्य मौसम संबंधी चुनौतियों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। उन्होंने अंतर-संस्थागत समन्वय को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि सभी जीएमसी चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संबद्ध अस्पतालों और परिधीय स्वास्थ्य संस्थानों के साथ प्रभावी संचार चैनल बनाए रखें। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पहले से संभावित बाधाओं की पहचान करने और चरम मौसम की स्थिति के दौरान स्थिति उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के बजाय सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया। इस बात पर जोर देते हुए कि सर्दियों की तैयारियों को रोगी देखभाल में ठोस सुधार में बदलना चाहिए, मंत्री ने सभी संस्थानों के प्रमुखों से सक्रिय, समन्वित और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा तैयारी केवल दवाओं का भंडारण करने या बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के बारे में नहीं हैयह इस बारे में है कि प्रत्येक मरीज, चाहे वह कहीं भी रहता हो, सबसे चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में भी समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करे। अन्य मुद्दों का जायजा लेते हुए मंत्री ने अस्पताल अधिकारियों को स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं की दरें प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें अस्पताल में भुगतान की आवश्यकता वाले परीक्षणों की दरें और साथ ही स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त में उपलब्ध परीक्षणों की दरें भी प्रदर्शित करने के लिए कहा। मंत्री ने जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को ओपीडी कार्यक्रम और दिन और रात की पाली के दौरान उपलब्ध सलाहकारों और डॉक्टरों के नाम संपर्क नंबरों के साथ प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया ताकि चिकित्सा कारणों से आने वाले लोगों को प्रभावी ढंग से सुविधा मिल सके। उन्होंने अस्पताल प्रशासकों से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और अपने प्रत्येक अस्पताल में शिकायत रजिस्टर बनाए रखने के लिए भी कहा ताकि जनता मौके पर ही अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, विशेष रूप से कमजोर आबादी और दूरस्थ और बर्फ से घिरे क्षेत्रों के निवासियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि भौगोलिक अलगाव और प्रतिकूल मौसम आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में बाधा न बनें।