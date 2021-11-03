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Srinagar News: बनिहाल-वेरिनाग टॉप पर दर्दनाक सड़क हादसा, अनंतनाग के युवक की मौत

Sat, 07 Nov 2026 01:01 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:01 AM IST
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Srinagar, Road Accident, Banihal, Verinag, Youth Died
अनंतनाग। बनिहाल-वेरिनाग टॉप (बीओ टॉप) पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे पेश आया। इसमें अनंतनाग के उरहनहाल निवासी एक युवक की मौत हो गई।
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मृतक की पहचान जुबैर अहमद निवासी उरहनहाल, अनंतनाग के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, जुबैर अहमद अपनी कार चला रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गया और करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा।


हादसे की सूचना मिलते ही एसडीपीओ काजीगुंड, एसएचओ काजीगुंड और जवाहर टनल के ड्यूटी ऑफिसर (डीओ) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से व्यापक तलाशी एवं बचाव अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद चालक का शव गहरी खाई से बरामद किया गया। इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। संवाद
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