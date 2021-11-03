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31 अक्तूबर से पहले दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण की रिपोर्ट सौंपें मुख्य सचिव: तनवीर

Sun, 25 Oct 2026 01:35 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:35 AM IST
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Srinagar, NC, Tanveer Sadiq, Gave Statement
- कहा, देरी से सरकार का श्रमिकों से किया वादा रुका हुआ है; बढ़ती अशांति की चेतावनी दी
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने शनिवार को मुख्य सचिव से आग्रह किया कि वे दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण पर लंबित रिपोर्ट 31 अक्तूबर से पहले सौंपें। यह देरी सरकार को हजारों श्रमिकों से किए गए वादे को पूरा करने से रोक रही है।
पत्रकारों से बात करते हुए सादिक ने कहा कि सरकार ने छह महीने के भीतर इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्य सचिव से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि नियमितीकरण की फाइल महीने के अंत से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक पहुंच जाए। सादिक ने कहा, आप मिट्टी के लाल हैं। अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह एक अवसर है। 31 अक्टूबर से पहले नियमितीकरण की फाइल मुख्यमंत्री को भेजें ताकि हम अपना किया हुआ वादा पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि कई दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक कर्मचारी दिन में पहले उनसे मिले थे और उनके नियमितीकरण में लगातार हो रही देरी पर चिंता जताई थी।
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सादिक ने कहा कि श्रमिक बार-बार आश्वासन के बावजूद फैसले का इंतजार कर रहे थे और लंबित रिपोर्ट आगे की कार्रवाई को रोक रही है। उन्होंने कहा हमने छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अब 31 अक्टूबर से पहले इसे प्रस्तुत करने का समय है।
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