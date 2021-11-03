जम्मू-कश्मीर बैंक इस साल खोलेगा 40 शाखाएं, अगले साल 60-70 और खोलने का लक्ष्य : सीईओ

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श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताव चटर्जी ने शुक्रवार को बैंक के शाखा नेटवर्क के विस्तार की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के दौरान कम से कम 40 नई शाखाएं खोली जाएंगी। उसके बाद अगले साल 60 से 70 और शाखाएं खोली जाएंगी।चटर्जी ने कहा कि विस्तार बैंक के बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों के लिए पहुंच में सुधार करने के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा इस साल, हम बैंक के नेटवर्क में कम से कम 40 शाखाएं खोलेंगे। हमारा लक्ष्य अगले साल तक 60 से 70 और शाखाएं खोलना है। एमडी और सीईओ एक नए एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह बैंक की सेवाओं को और मजबूत करेगा।बैंक की भर्ती प्रक्रिया की प्रगति के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए चटर्जी ने कहा कि संबंधित अधिसूचना दिन के दौरान समाचार पत्रों को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा अधिसूचना आज हमारे कार्यालय से समाचार पत्रों को भेजी जाएगी। उन्होंने रिक्तियों की संख्या या भर्ती कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब बैंक अपनी भौतिक उपस्थिति का विस्तार करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही भर्ती से संबंधित उपाय भी कर रहा है।जम्मू-कश्मीर के लोगों को दिवाली की बधाई देते हुए चटर्जी ने आगे के समय को लेकर आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। कुछ लोग इसे नए साल की शुरुआत मानते हैं। मेरा मानना है कि यह एक नई शुरुआत है, और भविष्य बहुत अच्छा होगा।