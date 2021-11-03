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Srinagar News: अवैध खनन में शोपियां में पांच वाहन जब्त

Tue, 10 Nov 2026 12:28 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:28 AM IST
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Srinagar, ILLegal Mining, Five Vehicles Seized, Jainapora Police Station
शोपियां। पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खनिजों के अनधिकृत दोहन और परिवहन में शामिल एक जेसीबी, दो डंपर और दो ट्रैक्टर जब्त किए। थाना जैनापोरा की पुलिस टीम ने एक जेसीबी और दो डंपर को रोका और जब्त किया,जो कथित तौर पर वैध रॉयल्टी दस्तावेजों के बिना खनिजों के अवैध दोहन और परिवहन में लगे हुए थे। इस संबंध में थाना जैनापोरा में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी तरह की कार्रवाई में थाना हीरपोरा की पुलिस टीम ने अनिवार्य अनुमति के बिना खनिजों के अवैध दोहन में शामिल दो ट्रैक्टरों को रोका और जब्त किया। थाना हीरपोरा में एफआईआर दर्ज की गई है। संवाद
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