फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Highcourt, Verdict

Srinagar News: हाईकोर्ट ने आईयूएसटी के वीसी के खिलाफ कैट की अवमानना कार्रवाई और गैर-जमानती वारंट का आदेश किया रद्द

Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Highcourt, Verdict
-असिस्टेंट लाइब्रेरियन डॉ. शेख मोहम्मद इमरान के आईयूएसटी में सेवा अधिकार और कश्मीर विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद पर सुनाया फैसला
विज्ञापन

अदालत से लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतिपोरा के कुलपति प्रो. शकील अहमद रोमशू के खिलाफ अवमानना मामले में जारी गैर-जमानती वारंट के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने कुलपति प्रो. रोमशू द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। यह पूरा मामला विश्वविद्यालय के असिस्टेंट लाइब्रेरियन डॉ. शेख मोहम्मद इमरान के सेवा अधिकारों और उनकी लीन से जुड़ा हुआ है।
विज्ञापन


तीन महीने में मूल याचिका का निपटारा करे कैट
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मूल विवाद अभी भी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष लंबित है और उस पर अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है। अदालत ने कैट को निर्देश दिया कि वह दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगले तीन महीनों के भीतर लंबित मूल आवेदन पर अंतिम फैसला सुनाए। साथ ही दोनों पक्षों को न्यायाधिकरण की सुनवाई प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत को सूचित किया गया कि डॉ. शेख मोहम्मद इमरान ने कैट के 14 सितंबर के आदेश के अनुपालन में 22 सितंबर को कश्मीर विश्वविद्यालय (केयू) में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में कार्यभार संभाल लिया था और वे वर्तमान में वहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
डॉ. इमरान के वकील फैजान मजीद भट ने दलील दी कि उनके मुवक्किल द्वारा कश्मीर विवि में कार्यभार संभालना बाद का घटनाक्रम है, इसलिए कैट का अंतिम फैसला आने तक उनके सेवा अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए डॉ. इमरान को फिलहाल कश्मीर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन पद से जुड़ा उनका सेवा अधिकार कैट की मूल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन सुरक्षित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed