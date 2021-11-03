Srinagar News: हंदवाड़ा पुलिस ने लंगेट में की 10.18 लाख की संपत्ति कुर्क

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संवाद न्यूज एजेंसीकुपवाड़ा। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए हंदवाड़ा पुलिस ने एक मादक पदार्थ नेटवर्क पर महत्वपूर्ण प्रहार किया है। पुलिस ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर लंगेट के मेहराज-उद-दीन गोजरी के मकान को कुर्क किया है। इस संपत्ति की कीमत 10.18 लाख रुपये है।यह कार्रवाई नशीली दवाओं के कारोबार को समर्थन देने वाले वित्तीय ढांचे को भी ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई। कुर्क की गई संपत्ति की पहचान अवैध मादक दवाओं की तस्करी से उत्पन्न आय के माध्यम से नवीनीकृत किए जाने के रूप में की गई है जो अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को लक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। आरोपी पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में शामिल है।हंदवाड़ा पुलिस दोहराती है कि नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त किसी भी संपत्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नशीली दवाओं के नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ को खत्म करने के लिए ऐसे उपाय लगातार जारी रहेंगे। जीरो टॉलरेंस के स्पष्ट संदेश के साथ, पुलिस समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के अपने मिशन में दृढ़ है। स्थानीय लोगों से एक बार फिर आग्रह किया जाता है कि वे सहयोग करें और नशीली दवाओं की तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें, यह आश्वासन देते हुए कि हर इनपुट को अत्यंत गोपनीयता के साथ संभाला जाएगा।