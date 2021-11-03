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Srinagar News: नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, पांच गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 01:36 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:36 AM IST
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Srinagar, Five Arrested, Drug Smuggling, Handwara
संवाद न्यूज एजेंसी
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हंदवाड़ा। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने तीन अलग-अलग अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चरस और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए हैं।

पहली कार्रवाई के दौरान थाना क्रालगुंड की टीम ने खानू बाबागुंड में दो संदिग्धों को पकड़ा। उनकी पहचान तरथपोरा निवासी आबिद हुसैन मीर और खानू निवासी रऊफ मुश्ताक भट के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चरस और चरस पाउडर बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन क्रालगुंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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दूसरी कार्रवाई में वानीगाम क्रॉसिंग पर पुलिस ने बुद्रा बाला निवासी दानिश परवेज पर्रा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भांग बरामद हुई। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तीसरी कार्रवाई में पुलिस पोस्ट चोगुल के अंतर्गत वटयेन में नाका चेकिंग के दौरान सोपोर से कुपवाड़ा की ओर जा रही मोटरसाइकिल को रोका गया।
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मोटरसाइकिल पर सवार बिहार निवासी मोहम्मद जहांगीर सदीकी और मोहम्मद हसीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इस संबंध में पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है।
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