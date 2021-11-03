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डीसी के साथ एडीसी आदिल फरीद, मुख्य योजना अधिकारी फयाज अहमद डार, सुपिरेटेडेंट इंजीनियर आरएंडबी, शब्बीर अहमद, एसडीएम पूर्व, जुबैर अहमद, बीएमओ हजरतबल, डॉ. अब मजीद, एक्सक्यूटिव इंजीनियर आरएंडबी आरिफ हजारी, एक्सक्यूटिव इंजीनियर केपीडीसीएल, सैयद अबरार, एक्सक्यूटिव इंजीनियर केपीडीसीएल, निसार अहमद, सचिव एलसीएमए, मुनीर अहमद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. रुबीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे।दौरे के दौरान डीसी ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और उनकी दैनिक चिंताओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में प्रतिक्रिया ली। उन्होंने विकासात्मक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से जिले के आंतरिक और अपेक्षाकृत दुर्गम क्षेत्रों में। इस अवसर पर डीसी ने स्थानीय आबादी, विशेष रूप से मीर बेहरि डल के आंतरिक और अपेक्षाकृत दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लाभ के लिए औपचारिक रूप से एंबुलेंस को ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय, हजरतबल को सौंप दिया। डीसी ने रेखांकित किया कि एंबुलेंस से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मरीजों को आस-पास की स्वास्थ्य सुविधाओं तक समय पर पहुंचाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।