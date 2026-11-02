फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Avantipora Police, Taken Action, 1.20 KG Hashish Recovered, One Arrested

Srinagar News: रेशीपोरा में 1.20 किलो गांजा बरामद, एक गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 01:25 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Avantipora Police, Taken Action, 1.20 KG Hashish Recovered, One Arrested
पुलवामा। अवंतिपोरा पुलिस ने रेशीपोरा इलाके में नशा तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, चौकी रेशीपोरा की टीम ने चौकी प्रभारी के नेतृत्व में घाट टोकिना इलाके में कार्रवाई करते हुए इम्तियाज अहमद नाइकू निवासी रेशी मोहल्ला, मस्जिद के निकट, त्राल पायीन को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पास मौजूद काले रंग के बैग की तलाशी ली गई। बैग से 1.20 किलो अर्ध-सूखा गांजा, 109.97 ग्राम मक्की के छिलके में लिपटा गहरे भूरे रंग का दबाया हुआ गांजा तथा 4.96 ग्राम गोल आकार का गांजा बरामद किया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन अवंतिपोरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed