Srinagar News: रेशीपोरा में 1.20 किलो गांजा बरामद, एक गिरफ्तार

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पुलवामा। अवंतिपोरा पुलिस ने रेशीपोरा इलाके में नशा तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, चौकी रेशीपोरा की टीम ने चौकी प्रभारी के नेतृत्व में घाट टोकिना इलाके में कार्रवाई करते हुए इम्तियाज अहमद नाइकू निवासी रेशी मोहल्ला, मस्जिद के निकट, त्राल पायीन को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पास मौजूद काले रंग के बैग की तलाशी ली गई। बैग से 1.20 किलो अर्ध-सूखा गांजा, 109.97 ग्राम मक्की के छिलके में लिपटा गहरे भूरे रंग का दबाया हुआ गांजा तथा 4.96 ग्राम गोल आकार का गांजा बरामद किया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन अवंतिपोरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। संवाद