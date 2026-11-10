Srinagar News: वेशो फेस्टिवल के लिए तैयार कुलगाम, उपराज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि

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संवाद न्यूज एजेंसीकुलगाम। 11 से 13 नवंबर तक सरकारी डिग्री कॉलेज में तीन दिवसीय वेशो फेस्टिवल की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फेस्टिवल का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, स्थानीय कला और साहित्य को बढ़ावा देना और व्यापार, व्यावसायिक अवसरों और युवा उद्यमिता के लिए एक मंच प्रदान करना है।डीसी शहजाद आलम ने कहा कि यह फेस्टिवल कला, संस्कृति, साहित्य और व्यापार के विभिन्न रूपों को एक साथ लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, साथ ही युवाओं को उद्यमशीलता के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में भाग लेने के लिए लगभग 60 लेखकों और कवियों को आमंत्रित किया गया है, इसके अलावा 30 से अधिक उद्यमियों, उद्योग विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है।तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान व्यापार और उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले 32 से अधिक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। डीसी ने आगे बताया कि 17 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न व्यापार, किताबें, खाद्य पदार्थ और अन्य आकर्षण शामिल हैं, जिनमें बच्चों के लिए मनोरंजन गतिविधियां भी शामिल हैं, जो सभी आयु वर्ग के आगंतुकों के लिए फेस्टिवल को एक आकर्षक अनुभव बनाती हैं।पहले दिन 11 नवंबर को एंटीक विलेज और बुक फेयर, उद्घाटन सत्र, मुजाकरा, कव्वाली और आठ ट्रेड फेयर सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 12 नवंबर को कॉलेज बैंड और स्कूल कार्यक्रम, महिला और साहित्य, कोशुर मुशायरा, शाम-ए-ग़ज़ल और 16 ट्रेड फेयर सत्र होंगे। समापन दिवस 13 नवंबर को मीट द ऑथर, कल, आज और कल, कुल हिंद मुशायरा, समापन सत्र और आठ ट्रेड फेयर सत्र होंगे। संवाद