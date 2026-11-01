Srinagar News: अमृतसर ने जीता वूमेंस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब, फाइनल में रामपुर को 4-1 से हराया

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अमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। कश्मीर हॉकी एकेडमी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित वूमेंस हॉकी चैंपियनशिप के द्वितीय संस्करण के रोमांचक फाइनल मुकाबले में खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मिलक हॉकी एकेडमी रामपुर को 4-1 के अंतर से पराजित कर खिताबी ट्रॉफी अपने नाम कर ली।शनिवार को श्रीनगर के पोलो ग्राउंड स्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रो टर्फ पर खेले गए इस फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच शुरुआत से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अमृतसर ने लगातार आक्रामक खेल दिखाते हुए चार गोल दागे, जबकि रामपुर की टीम केवल एक गोल ही कर सकी। निर्धारित समय समाप्त होने पर अमृतसर ने 4-1 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।समापन समारोह में भारतीय हॉकी के दिग्गज और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के पुत्र, पूर्व भारतीय कप्तान व अर्जुन अवार्डी ओलंपियन अशोक ध्यानचंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अशोक ध्यानचंद ने दोनों टीमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में महिला हॉकी का यह बढ़ता स्तर बेहद उत्साहजनक है और ऐसे आयोजनों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने की सीख दी।मुख्य अतिथि अशोक ध्यानचंद ने विजेता खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर और उप-विजेता मिलक हॉकी एकेडमी रामपुर की टीमों को विजेता व उप-विजेता ट्रॉफी तथा नकद पुरस्कार सौंपे। साथ ही फाइनल मैच में उत्कृष्ट खेल दिखाने वाली व्यक्तिगत खिलाड़ियों को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, हॉकी जेएंडके और कश्मीर हॉकी एकेडमी फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद थे।