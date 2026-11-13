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Srinagar News: करनाह डुब टीपी क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, कई घायल

Fri, 13 Nov 2026 02:01 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:01 AM IST
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Srinagar, Accident, Karnah, One Died
कुपवाड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीरवार को जिले के करनाह के डुब टीपी इलाके में एक जाइलो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया।
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हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने बचाव अभियान में बाधा डाली। इस हादसे में मारे गए मृतक की पहचान मुमताज अहमद टंच पुत्र मोहम्मद इस्माइल टंच के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अमरोही, करनाह का निवासी था और वर्तमान में कशिरा गूस, कुपवाड़ा में रह रहा था। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
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