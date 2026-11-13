Srinagar News: एडीडीसी कुपवाड़ा ने एसडीएच सोगाम का निरीक्षण किया

संवाद न्यूज एजेंसीकुपवाड़ा। एडीडीसी गुलाम रसूल ने वीरवार को उप-जिला अस्पताल सोगाम का निरीक्षण किया और सर्दियों की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत मौके पर समीक्षा की। एडीडीसी के साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोगाम, डॉ. जावेद रसूल शाह और अन्य संबंधित अधिकारी भी थे।दौरे के दौरान एडीडीसी ने अस्पताल के विभिन्न वर्गों का दौरा किया, जिसमें आपातकालीन, ओपीडी, आईपीडी, प्रयोगशाला और फार्मेसी शामिल हैं। उन्होंने प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेने के लिए स्टाफ और मरीजों से बातचीत की। मौके पर निरीक्षण से पता चला कि ड्यूटी डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ उपलब्ध पाए गए और अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हीटिंग व्यवस्था जगह पर और कार्यात्मक पाई गई। चिकित्सा आपूर्ति और आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाई गईं। एडीडीसी ने अस्पताल के अधिकारियों पर जोर दिया कि वे रोस्टर के अनुसार सख्ती से उपलब्ध रहें।