लद्दाख में जनगणना का काम पूरा: सभी 244 गांवों का सर्वेक्षण संपन्न, अब आंकड़ों के सत्यापन और प्रकाशन की तैयारी
लद्दाख में जनगणना 2027 से जुड़ा पूरा काम संपन्न हो गया है। इसके तहत सभी 244 गांवों और लेह व कारगिल शहरों में जिला जनगणना पुस्तिका का फील्डवर्क 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।
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लद्दाख में जनगणना 2027 से जुड़ा पूरा काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जनगणना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अमित शर्मा ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लद्दाख में जिला जनगणना रिपोर्ट (डीसीएचबी) से जुड़ा फील्डवर्क भी पूरा हो गया है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रक्रिया के तहत लद्दाख के सभी 244 गांवों और दो वैधानिक शहरों लेह व कारगिल को शामिल किया गया। इस तरह डीसीएचबी का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि बर्फ से ढके रहने वाले लद्दाख में जनसंख्या गणना का काम पहले ही पूरा हो चुका था। केवल जिला जनगणना रिपोर्ट से जुड़ा फील्डवर्क बाकी था जिसे 30 अक्टूबर को पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही लद्दाख में जनगणना से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी हो गई हैं।
अमित शर्मा ने कहा कि अब उपलब्ध आंकड़ों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन और मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद इन्हें अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने इसे जनगणना 2027 की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।