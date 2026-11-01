जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : शैलेंद्र कुमार को कृषि और अनिल कुमार सिंह को मिला पीडीडी का अतिरिक्त प्रभार

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- छह वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियांअमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अहम बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आयुक्त सचिव एम राजू द्वारा जारी सरकारी आदेश के तहत यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) शैलेंद्र कुमार अपने वर्तमान पद के साथ-साथ अगले आदेश तक प्रशासनिक सचिव, कृषि उत्पादन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। लोक निर्माण विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अनिल कुमार सिंह को अगले आदेश तक प्रशासनिक सचिव, विद्युत विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त, सचिव विक्रमजीत सिंह अपने कार्यभार के साथ प्रशासनिक सचिव, खनन विभाग (माइनिंग डिपार्टमेंट) का अतिरिक्त दायित्व भी निभाएंगे। जम्मू-कश्मीर महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक पद पर कार्यरत मीर तारिक अली को स्थानांतरित कर नागरिक उड्डयन विभाग में सचिव पद पर तैनात किया गया है।समाज कल्याण विभाग कश्मीर के निदेशक मोहम्मद अकबर वानी का तबादला कर उन्हें वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार लीना पाढ़ा को अपने मौजूदा कर्तव्यों के साथ अगले आदेश तक मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने-अपने नए दायित्वों का कार्यभार संभालेंगे।