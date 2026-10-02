मौसम की मार से बेनूर हुआ कश्मीरी सेब: उत्पादन में 30 से 40 फीसदी गिरावट, ओलावृष्टि ने बिगाड़ा पूरा सीजन

मांग बरकरार, लेकिन आपूर्ति की भारी किल्लत

इस बार मंडियों में रोजाना आने वाली गाड़ियों की संख्या कम है। सोपोर और रफियाबाद के निचले इलाकों से तो कुछ हद तक माल आ रहा है, लेकिन शोपियां और कुलगाम की ओर से ए ग्रेड माल की भारी कमी है। बाहरी राज्यों-विशेषकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब के व्यापारियों से सेब की मांग बनी हुई है, लेकिन हमारे पास भेजने के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण फल नहीं है। टर्नओवर घटने से व्यापारियों और आढ़तियों के कमीशन पर भी सीधा असर पड़ा है। -हाजी मुश्ताक अहमद, फल व्यापारी व आढ़ती, सोपोर फ्रूट मंडी



बाजार का समीकरण पूरी तरह आपूर्ति पर निर्भर है। हिमाचल में भी इस बार मौसम से फसल प्रभावित रही है, इसलिए कश्मीरी सेब को बाजार में शुरुआती गति मिली। हालांकि, हाईवे की स्थिति और लॉजिस्टिक्स खर्च में वृद्धि ने माल ढुलाई को महंगा कर दिया है। अगर आगामी हफ्तों में हाईवे सुचारू रहता है तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोर्स में माल स्टॉक करने वाले व्यापारियों को आगे बेहतर दरों की उम्मीद रहेगी। -मोहम्मद अल्ताफ, फल व्यापारी, परिम्पोरा मंडी, श्रीनगर