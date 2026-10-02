फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Kashmiri apple production hit by adverse weather 30 to 40 percent decline.

मौसम की मार से बेनूर हुआ कश्मीरी सेब: उत्पादन में 30 से 40 फीसदी गिरावट, ओलावृष्टि ने बिगाड़ा पूरा सीजन

Fri, 02 Oct 2026 04:41 PM IST
Nikita Gupta अजीम यूसुफ, अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अजीम यूसुफ, अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 02 Oct 2026 04:41 PM IST
सार

कश्मीर में बेमौसम बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव से सेब उत्पादन में 30 से 40 फीसदी तक गिरावट का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में नुकसान 50 फीसदी से अधिक पहुंचा है।

विज्ञापन
Kashmiri apple production hit by adverse weather 30 to 40 percent decline.
सेब की फसल पे मौसम की मार

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

घाटी की रीढ़ मानी जाने वाली बागवानी पर इस सीजन में प्रतिकूल मौसम की मार पड़ी है। इससे सेब के उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से सर्वाधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रों में यह नुकसान 50 प्रतिशत के पार पहुंच गया है। सामान्य वर्षों में 20 से 22 लाख मीट्रिक टन रहने वाला उत्पादन इस बार 14 से 15 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहने का अनुमान है। उत्पादन घटने से मंडियों में आपूर्ति कम हुई है और बेहतर गुणवत्ता वाले सेब के भाव चढ़ गए हैं।

विज्ञापन

उद्यान विभाग के अनुसार दक्षिण कश्मीर के शोपियां के ऊपरी इलाके हीरपोरा, केलर, जैनपोरा और कुलगाम के डीएच पोरा व फ्रिसल में मई-जून की बेमौसम ओलावृष्टि और तेज हवा से फसल को 45 से 55 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ। बडगाम के खानसाहिब, चरार-ए-शरीफ और पुलवामा के त्राल व राजपोरा के पारंपरिक बागानों में परागण के समय लगातार बारिश और कम धूप के कारण फल तेजी से गिरे। इससे पैदावार आधी रह गई। वहीं, कुपवाड़ा और बारामुला के ऊंचाई वाले इलाके और उत्तरी कश्मीर में तापमान में अचानक गिरावट से फलों का आकार और वजन दोनों प्रभावित हुआ।

घाटी की लगभग आधी आबादी सेब की बागवानी पर निर्भर है। ऐसे में उत्पादन में आई गिरावट ने न केवल बागवानों को आर्थिक रूप से झटका दिया है, बल्कि इससे जुड़े ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और स्थानीय श्रम बाजार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बागवान संगठनों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जमीनी सर्वे कराकर तत्काल राहत पैकेज और पैकेजिंग सामग्री पर सब्सिडी देने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

उत्तरी कश्मीर ने दी बेहतर फसल
उत्तरी कश्मीर के बारामुला के मैदानी इलाके सोपोर के मुख्य बागान और रफियाबाद की तलहटी में मौसम का मिजाज अपेक्षाकृत स्थिर रहा। यहां पारंपरिक किस्मों में गिरावट 15 से 20 प्रतिशत तक ही सीमित रही। वहीं हाई डेंसिटी क्लस्टर्स पुलवामा, श्रीनगर के बाहरी क्षेत्रों और अनंतनाग में जिन बागवानों ने उच्च घनत्व वाली किस्में जैसे गाला, रेड वेलॉक्स और जेरोमाइन लगाई थीं, साथ ही एंटी हेल नेट का उपयोग किया था, वहां पैदावार सामान्य के करीब और फलों की गुणवत्ता उत्कृष्ट रही।

विज्ञापन

बागवान बोले- दाम बढ़े, लेकिन लागत निकालना भी मुश्किल
शुरुआती दौर में जब मौसम बिगड़ा तभी हमें आशंका थी कि फसल कम होगी। शोपियां के ऊपरी इलाकों में ओलावृष्टि ने रही-सही कसर पूरी कर दी। हमारे बाग में पिछले साल करीब 1,400 पेटियां तैयार हुई थीं, लेकिन इस बार मुश्किल से 750 पेटियां ही निकल रही हैं। खाद, कीटनाशक, पेटी-गत्ता और मजदूरी का खर्च दोगुना हो चुका है। मंडी में अच्छे सेब के भाव भले 1,100 से 1,300 रुपये प्रति पेटी मिल रहे हों, लेकिन जब पेड़ पर फल ही आधे रह गए तो मुनाफा कहां से बचेगा। - बशीर अहमद मीर, बागान मालिक, शोपियां

जिन किसानों ने हाई डेंसिटी पौधों के साथ नेट लगाए थे वे तो बच गए, लेकिन हमारे जैसे पारंपरिक बागवान पूरी तरह मौसम की दया पर हैं। हमारी आधी फसल प्रभावित हो चुकी है, जिसे स्थानीय स्तर पर औने-पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जमीनी स्तर पर अनिवार्य और सुलभ बनाए। -गुलाम हसन डार, बागान मालिक, पुलवामा

मांग बरकरार, लेकिन आपूर्ति की भारी किल्लत
इस बार मंडियों में रोजाना आने वाली गाड़ियों की संख्या कम है। सोपोर और रफियाबाद के निचले इलाकों से तो कुछ हद तक माल आ रहा है, लेकिन शोपियां और कुलगाम की ओर से ए ग्रेड माल की भारी कमी है। बाहरी राज्यों-विशेषकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब के व्यापारियों से सेब की मांग बनी हुई है, लेकिन हमारे पास भेजने के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण फल नहीं है। टर्नओवर घटने से व्यापारियों और आढ़तियों के कमीशन पर भी सीधा असर पड़ा है। -हाजी मुश्ताक अहमद, फल व्यापारी व आढ़ती, सोपोर फ्रूट मंडी

बाजार का समीकरण पूरी तरह आपूर्ति पर निर्भर है। हिमाचल में भी इस बार मौसम से फसल प्रभावित रही है, इसलिए कश्मीरी सेब को बाजार में शुरुआती गति मिली। हालांकि, हाईवे की स्थिति और लॉजिस्टिक्स खर्च में वृद्धि ने माल ढुलाई को महंगा कर दिया है। अगर आगामी हफ्तों में हाईवे सुचारू रहता है तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोर्स में माल स्टॉक करने वाले व्यापारियों को आगे बेहतर दरों की उम्मीद रहेगी। -मोहम्मद अल्ताफ, फल व्यापारी, परिम्पोरा मंडी, श्रीनगर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed