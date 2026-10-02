जांस्कर में बड़ा हादसा: नदी में गिरी अल्टो कार, तीन लोग लापता; तलाश में जुटी पुलिस-सेना

घटना की जानकारी मिलते ही लद्दाख पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमों ने संयुक्त रूप से खोज और बचाव अभियान शुरू किया। बचाव दल नदी के साथ आसपास के इलाकों में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।



फिलहाल हादसे में लापता लोगों की पहचान और दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और बचाव दल की कार्रवाई जारी है। हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।