जांस्कर में बड़ा हादसा: नदी में गिरी अल्टो कार, तीन लोग लापता; तलाश में जुटी पुलिस-सेना
लद्दाख के कारगिल जिले के जांस्कर क्षेत्र में एक अल्टो कार सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी तीन लोग लापता होने की सूचना है।
विस्तार
लद्दाख के कारगिल जिले के जांस्कर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में अल्टो कार सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी। हादसे के बाद कार में सवार तीन लोगों के लापता होने की प्रारंभिक सूचना है।
VIDEO | Kargil: A road accident was reported on the Zanskar road after an Alto car skidded off the road and fell into a river in the Zanskar area of Kargil district.
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According to preliminary information, three persons are reported missing following the accident. A joint search… pic.twitter.com/6t1ZIVTfUK— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026
घटना की जानकारी मिलते ही लद्दाख पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमों ने संयुक्त रूप से खोज और बचाव अभियान शुरू किया। बचाव दल नदी के साथ आसपास के इलाकों में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।
फिलहाल हादसे में लापता लोगों की पहचान और दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और बचाव दल की कार्रवाई जारी है। हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।