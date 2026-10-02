दवा के नाम पर घाटी पहुंच रही नशे की खेप: श्रीनगर से हरियाणा तक पुलिस की छानबीन, सप्लाई चेन के हर लिंक पर नजर

टैपेंटाडोल की बड़ी बरामदगी ने बढ़ाई चिंता

श्रीनगर में बरामदगी का सबसे बड़ा हिस्सा टैपेंटाडोल का है। करीब 2,18,500 टैपेंटाडोल टैबलेट के अलावा प्रेगाबालिन और ट्रैमाडोल भी मिले हैं। इसके साथ कोडीनयुक्त तरल और हेरोइन जैसा पदार्थ मिलने से जांच का दायरा और बढ़ गया है। टैपेंटाडोल एक ओपिओइड दर्द निवारक दवा है। इसका इस्तेमाल मध्यम से तेज दर्द, खासकर कुछ गंभीर या न्यूरोपैथिक दर्द की स्थितियों में चिकित्सकीय निगरानी में किया जाता है। इसका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है। भारत में टैपेंटाडोल को 2021 से शेड्यूल एच-1 में रखा गया है, यानी इसकी बिक्री और रिकॉर्ड-रखरखाव पर कड़े नियम लागू हैं।



तो बिल सही, माल गलत पते पर

अंतरराज्यीय फार्मा ड्रग मामलों में पहले भी दस्तावेज और परिवहन जांच के केंद्र में रहे हैं। जुलाई 2026 के चंडीगढ़ एनसीबी मामले में अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक 4,95,800 ट्रैमाडोल टैबलेट ऐसी खेप से बरामद हुई थीं, जिसे बिना वैध इनवॉयस, ईवे बिल या आवश्यक ड्रग लाइसेंस के ले जाया जा रहा था। अभियोजन के अनुसार इसे देहरादून ले जाना था, लेकिन रास्ते में इसे अमृतसर की ओर मोड़ दिया गया।