जम्मू-कश्मीर: वोटर लिस्ट में हेरफेर के खिलाफ 29 को दिल्ली में प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती ने की शामिल होने की अपील
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मतदाता सूचियों में हेरफेर और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इन मुद्दों के विरोध में 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लोगों से शामिल होने की अपील की।
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पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देश में धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण और मतदाता सूचियों में हेरफेर को लेकर चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को निशाना बनाकर ढहाया जा रहा है, जो चिंताजनक है। दावा किया कि वोटर लिस्ट से विपक्ष के समर्थकों, धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाले नागरिकों और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।
महबूबा ने बताया कि इन कथित ज्यादतियों के विरोध में मॉनिटरिंग कमेटी फॉर इंडियन मुस्लिम्स की ओर से 29 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने देश के सभी धर्मनिरपेक्ष और संविधान में आस्था रखने वाले नागरिकों से प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया।