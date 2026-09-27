जम्मू-कश्मीर: वोटर लिस्ट में हेरफेर के खिलाफ 29 को दिल्ली में प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती ने की शामिल होने की अपील

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देश में धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण और मतदाता सूचियों में हेरफेर को लेकर चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को निशाना बनाकर ढहाया जा रहा है, जो चिंताजनक है। दावा किया कि वोटर लिस्ट से विपक्ष के समर्थकों, धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाले नागरिकों और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।

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